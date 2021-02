Calciomercato – Ribery al Monza? Arriva la conferma di Galliani | News

Ribery al Monza? Arriva la conferma di Galliani

Arriva la conferma. Il Monza è interessato a Franck Ribery. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte da France Football nei giorni scorsi, il francese sarebbe pronto a giocare nel club brianzolo nel caso in cui conquistasse la promozione in Serie A.

Da questo punto di vista è arrivata la conferma da parte di Adriano Galliani. L'amministratore delegato del Monza, infatti, interpellato da Teleradiostereo, non ha smentito questa possibilità: "La storia di Ribery nasce dalla grande amicizia tra lui e Boateng. Uno scaramantico come me non sta affatto pensando alla Serie A. Se ci arriveremo a fine stagione, poi potremo pensare a Ribery".