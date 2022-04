Calciomercato – Retroscena Thauvin: “Il mio futuro era al Milan, ma…”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Florian Thauvin, calciatore del Tigres UANL, ha svelato un retroscena sul club rossonero

Florian Thauvin è stato molto vicino al Milan. I rossoneri erano molto interessati al francese, che era in scadenza di contratto con il Marsiglia, ma alla fine il giocatore è approdato al Tigres UANL in Messico. Un rimpianto rossonero dunque per un calciatore che avrebbe fatto sicuramente comodo a Stefano Pioli. Lo stesso Thauvin, ai microfoni di Canal + ha svelato questo retroscena riguardante il Milan: "ll mio futuro doveva essere al Milan, ma loro non conoscevano il budget per la prossima stagione, non sapevano se sarebbero stati in Champions League e avevano importanti giocatori da rinnovare. Per questo mi hanno chiesto tempo. Arrivato ad aprile, però, non volevo più aspettare". Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>