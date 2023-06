Calciomercato – Retegui all’Inter? Incontro con il Tigre

Non solo il Milan, anche l' Inter, potrebbe andare alla ricerca di una nuova punta nel prossimo calciomercato . Il nome, potrebbe essere quello dell'italo-argentino, Mateo Retegui . L'attaccante, che è stato anche in orbita rossonera, potrebbe essere il rinforzo dei nerazzurri. Ecco le ultime.

Calciomercato, Retegui vicino all'Inter?

Secondo quanto riportato dal portale argentino TyC Sports: nelle scorse ore sarebbe andata in scena una riunione fra l'Inter ed il Tigre per parlare del destino di Mateo Retegui, un incontro dal carattere informale nel quale comunque sono emersi alcuni punti fermi. Nonostante l'interesse nerazzurro, non ci sarebbe ancora offerta ufficiale, mentre sarebbe stato stabilito che il cartellino di Colidio non rientrerebbe nell'eventuale trattativa. L'attacco che ha esordito con la maglia dell'Italia, è stato in passato, anche accostato al Milan.