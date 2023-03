Calciomercato – Modric verso l’addio dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il centrocampista Luka Modric potrebbe concludere la sua avventura al Real Madrid già in questa stagione. Il noto sito sportivo francese, infatti, riterrebbe molto probabile che il croato classe '85 si trasferisca all'Al Nassr, club in cui gioca il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.