Calciomercato – Raiola a Barcellona per discutere del futuro di Haaland

Mino Raiola è volato a Barcellona, insieme al padre di Haaland, per discutere del futuro del suo assistito con il presidente blaugrana Laporta

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nella giornata di oggi Mino Raiola è volato a Barcellona, insieme al padre di Haaland, per discutere del futuro del suo assistito con il neo presidente blaugrana Joan Laporta. Come è possibile leggere dal post pubblicato su Instagram dall'esperto di mercato, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro dell'attaccante del Borussia Dortmund sarà valida solo nell'estate 2022 e non nella prossima finestra di calciomercato. Sul calciatore norvegese, però, non c'è solo il Barcellona. Anche il Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Manchester United sarebbero interessati al numero nove dei gialloneri. Disinteressato a questa situazione il Bayern Monaco, pienamente soddisfatto del suo bomber Robert Lewandowski. Intanto Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ci parla del possibile approdo di Josip Ilicic al Milan.