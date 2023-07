Calciomercato – “PSG, Luis Enrique molla Donnarumma?”: dubbi francesi

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, sembrerebbe essere non propriamente l'uomo giusto per Luis Enrique. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, perché, nelle ultime ore, il popolare quotidiano sportivo francese 'L'Équipe' ha evocato, per lui, scenari di mercato ed una possibile partenza. Mettendone in discussione - di nuovo - il ruolo di titolare tra i pali della porta della squadra Campione di Francia in carica.