Calciomercato – Tutti pazzi per Prestianni: possibili offerte di Milan e Napoli

Tra i giovani talenti più interessanti del panorama calcistico internazionale, non si può non menzionare Gianluca Prestianni. Il gioiello argentino, che potrebbe presto diventare italiano non appena riceverà il passaporto, sarebbe già stato messo nel mirino di alcuni club europei. Tra questi spiccano sicuramente Benfica e Siviglia, che avrebbero già offerto 8 milioni per lui, e anche il West Ham, che dovrà però pensare a salvarsi in Premier League prima di concentrarsi sul mercato.