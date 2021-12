Calciomercato – Pres.Lille: “Renato Sanches? E’ normale interessi al Milan”

Olivier Letang, presidente del Lille, ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan: ecco cosa ha detto

Olivier Letang, presidente del Lille, ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Tuttosport: "Qui da noi ha fatto molti progressi ma deve continuare a migliorare. È un giocatore con qualità incredibili ed è anche una grande persona. È normale che interessi ai top club come il Milan. Vedremo cosa ci dirà il futuro. La mia priorità non sono i casi individuali ma gli obiettivi del club a fine stagione".