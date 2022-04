Calciomercato – Dal Portogallo: “Anche il Milan in corsa per Darwin Nunez”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal Portogallo, su Darwin Nunez del Benfica ci sono gli occhi di mezza Europa

Oltre ai gol e alle grandi prestazioni fornite, Nunez ha annunciato sul proprio profilo Twitter di aver interrotto il rapporto professionale con Edgargo Lasalvia , ormai ex agente del nazionale uruguayano. Tale decisione non ha fatto altro che mettere benzina sul fuoco per quanto riguarda il mercato, con il quotidiano 'Record' che avrebbe già individuato diversi club interessati al giocatore.

Secondo il quotidiano lusitano, su Darwin Nunez ci sono gli occhi di alcuni club della Premier League quali Arsenal , Tottenham e West Ham . Non solo la Premier sul classe 1999, sul quale ci sono anche Juventus , Milan , Inter e Atletico Madrid . Per acquistare il giocatore, però, ci sarà da sborsare una cifra piuttosto elevata.

Il motivo? Il suo ex procuratore Lasalvia, per compensare l'interruzione anticipata, richiede il 10% del valore del prossimo trasferimento. Inoltre, in ballo c'è anche un'altra percentuale. L'Almeria, vecchio club di Nunez, detiene il 20% sulla futura rivendita da parte del Benfica. Proprio per questo motivo, nonostante il prezzo base fosse stato fissato a 60 milioni di euro, difficilmente il club presieduto da Manuel Rui Costa accetterebbe una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.