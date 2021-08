Calciomercato – Poggi (dt Venezia): “Caldara e Niang interessano”

Paolo Poggi, direttore tecnico del Venezia, ha confermato l'interesse per il difensore del Milan Mattia Caldara e per M'Baye Niang

Dopo la promozione in Serie A il Venezia è alla ricerca di calciatori di qualità per mantenere la massima categoria. Nel mirino dei lagunari sono finiti il difensore del Milan Mattia Caldara e l'ex rossonero M'Baye Niang. Il direttore tecnico Paolo Poggi, ai microfoni di 'La Nuova Venezia', ha confermato le indiscrezioni: "Ci vuole pazienza, ma il nostro lavoro continua, si muove tutto, basta capire come e cosa, e noi siamo attenti per capire come procedere sul mercato. Niang e Caldara interessano, ma non sono trattative chiuse".