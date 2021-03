Calciomercato – Pellegatti: “Il Milan riscatterà Tomori, ve lo garantisco”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, non ha dubbi che il Milan riscatti Fikayo Tomori a fine stagione

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, non ha dubbi che il Milan riscatti Fikayo Tomori a fine stagione. Queste le dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio canale 'YouTube': "C'è una nuova corrente di pensiero, cioè il 'Tomorismo'. Tomori è uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia. Per riscattarlo serve andare dal Chelsea con 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, vista la forza del giocatore, di partire la nuova campagna di rafforzamento dal riscatto di Tomori. Il Milan vuole che il primo acquisto estivo sia lui. Il Milan andrà a Londra con 28 milioni di euro e lo riscatterà. Vi posso garantire che sarà così. Il Milan ha ancora il tesoretto per il difensore centrale che non ha speso la scorsa estate".