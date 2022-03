Calciomercato – Pellegatti: “Gabbia rimarrà sicuramente al Milan”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube ha parlato del futuro di Matteo Gabbia

Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo canale Youtube, ha parlato del futuro di Matteo Gabbia, difensore del Milan. Gabbia, infatti, non sta giocando con continuità negli ultimi tempi e quindi sono avanzati alcun rumors sulla sua possibile cessione in estate. Ecco cosa ha detto Pellegatti: "Rimarrà sicuramente la prossima stagione con il Milan, ha rinnovato il contratto per restare. Il difensore rimarrà in rossonero sia perché italiano sia per la situazione delle liste". Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.