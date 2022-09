Calciomercato, le pagelle di Gazzetta: 8 a Juve e Roma, 7,5 al Milan

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha stilato le pagelle delle big di Serie A dopo la chiusura ufficiale del calciomercato 2022. Chi si è mosso meglio? La medaglia d'oro, ex aequo, va all'8 in pagella di Juventus e Roma. I bianconeri hanno condotto una campagna in grande stile, portando a Torino grandi giocatori a costi contenuti. La corsa a Leandro Paredes, Paul Pogba, Arkadiusz Milik, Filip Kostic e Ángel Di Mariá è stata lunga ma fruttuosa, mentre Gleison Bremer è stato un flash di mercato arrivato con i soldi della cessione di Matthijs De Ligt. Il colpo della Roma è, ovviamente Paulo Dybala. Insieme a lui altri parametri zero di grandissima qualità come Georginio Wijnaldum e Nemanja Matic. Tra le grandi occasioni è stata colta anche quella di Andrea Belotti, scelto come vice Abraham.