Calciomercato – Il Newcastle torna alla carica su Paquetà: il Milan osserva

Lucas Paquetà potrebbe lasciare il Lione in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo '90min', il Newcastle sarebbe tornato alla carica sul centrocampista brasiliano. Al giocatore non dispiacerebbe giocare in Premier League e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Una trattativa che interessa anche al Milan, in quanto detiene il 15% sulla futura rivendita del classe 1997. Milan, duello di mercato con la Juve per un top player di Premier League >>>