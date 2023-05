Calciomercato – Nelson rifiuta il rinnovo con l’Arsenal: il Milan è vigile

Una delle società più attenta alla crescita di giovani talenti, se si considerano i migliori campionati in Europa, è sicuramente l'Arsenal. I 'Gunners', allenati da Mikel Arteta e per gran parte della stagione in testa alla classifica di Premier League, ora vedono il titolo sempre più lontano a causa del rientro prepotente e deciso del Manchester City. Nonostante ciò, come detto, il club di Londra continua a sfornare ottimi prospetti e, per quanto possibile, cerca di trattenerli.