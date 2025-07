"Nella testa dei vertici juventini i tre insieme dovrebbero portare nelle casse societarie una quota vicina ai 90 milioni di euro: 40 per Douglas Luiz, 30 per Dusan Vlahovic e 20 per Timothy Weah. In questo momento, però, la realtà disegna uno scenario ben diverso. Vlahovic, valutato 25-30 milioni, sta puntando su una tattica attendista per arrivare a scadenza nel 2026 oppure per facilitare il compito ai suoi estimatori (il Milan di Massimiliano Allegri?) a fine agosto".