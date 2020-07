Calciomercato Napoli – Under obiettivo concreto per sostituire Callejon

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto scrive La Repubblica, Cengiz Under è ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli.

Il quotidiano scrive, che l’accordo con il giocatore è stato trovato sulla base di 3 milioni netti a stagioni, bonus compresi. Ora, il club di Aurelio De Laurentiis, deve trovare l’accordo con la Roma. La società di James Pallotta vuole almeno 25 milioni di euro per lasciar partire Under. Nelle idee del Napoli, Under dovrebbe andare a prendere il posto che José Maria Callejon lascerà libero.

Intanto, ha parlato il DS del Monza Adriano Galliani che ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Kevin Prince Boateng. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

