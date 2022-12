Calciomercato Napoli – Piace l’ex rossonero Djaló: ecco quanto costa

Tiago Djaló, ex Milan Primavera, è un obiettivo del Napoli per il calciomercato estivo 2023. Il difensore gioca nel Lille dal 2019. Le ultime

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il Napoli, in vista del calciomercato estivo 2023, avrebbe messo gli occhi su Tiago Djaló, classe 2000, difensore centrale portoghese di proprietà del Lille. La valutazione di Djaló si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: può arrivare l'ex Milan Tiago Djaló — Tiago Djaló, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, è già stato in Italia, seppur senza mai debuttare in Serie A. Come si ricorderà, infatti, è stato sei mesi nel Milan Primavera, esattamente dal gennaio al giugno 2019, salvo poi essere inserito nell'operazione di mercato che portò Rafael Leão in rossonero.

All'epoca il cartellino di Djaló (in base alle cifre riportate da 'Transfermarkt') fu valutato da Milan e Lille 4 milioni di euro: tanto, per un calciatore che non aveva presenze in Prima Squadra a Milano e che era stato pagato appena un milione di euro. A distanza di quattro anni, però, il ragazzo nativo di Amadora è esploso.

Nessuna presenza in rossonero: a Lille ha trovato la sua dimensione — Ora il Lille potrebbe realizzare una cospicua plusvalenza cedendolo agli azzurri la prossima estate e il Napoli mettere a segno un ottimo colpo in prospettiva, assicurandosi un centrale che non vede l'ora di mettersi alla prova - concretamente, stavolta - nel nostro campionato.