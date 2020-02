Calciomercato Napoli – Pronto l’assalto a Belotti: ecco la risposta di Cairo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Con i rinnovi di José Maria Callejon e Dries Mertens in stand-by, in casa Napoli urge ricercare un attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’ il club azzurro, in estate, è pronto a dare l’assalto al numero 9 del Torino Andrea Belotti che, nonostante il suo periodo buio, ha ancora molti estimatori. Il presidente granata Urbano Cairo, però, non ha nessuna intenzione di cedere il proprio capitano, ma potrebbe rilanciare rinnovandogli il contratto, in scadenza nel 2022. Bisognerà considerare la volontà del ‘Gallo’, che potrebbe cedere alle lusinghe di una grande dopo gli anni al Torino. Intanto il giocatore del Milan Tommaso Pobega sta facendo ottime cose in prestito al Pordenone: ecco cinque cose che non sai su di lui, continua a leggere >>>

