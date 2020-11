Calciomercato Napoli – Possibile scambio con l’Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI – Una stagione in tribuna, è quella che si prospetta all’orizzonte di Arkadiusz Milik se non lascerà il Napoli a gennaio. Il polacco classe 1994 non è preso in considerazione da Gennaro Gattuso, ma in estate ha rifiutato ogni destinazione, forse desideroso di andare alla Juventus. Tuttavia, il Napoli non ha intenzione di darlo ai bianconeri a prezzo di saldo, a costo di perderlo a zero a fine stagione. Milik però sa che in estate ci saranno gli Europei e andare a giocare può essere importantissimo. I club interessati non mancano e tra questi c’è anche l’Inter.

I nerazzurri sono sempre a caccia di un vice Romelu Lukaku. L’attaccante belga classe 1993 non ha un vero sostituto e Milik sarebbe l’ideale. La valutazione del Napoli è sempre molto alta: 27 milioni. Per abbassare la parte cash, l’Inter potrebbe inserire nell’affare Radja Nainggolan, belga classe 1988 che non sta trovando spazio. La sua valutazione è invece di 10 milioni, che potrebbe così abbassare la parte cash a 17. Bisogna capire se l’Inter sarà disposta a fare un investimento così per un giocatore in scadenza e soprattutto se i due giocatori sono disponibili.

