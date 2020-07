Calciomercato Napoli – Osimhen è sempre più vicino: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli è al lavoro per chiudere l’accordo con Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 di proprietà del Lille.

Come riportato da Il Mattino, nella giornata di ieri è arrivata la notizia che lo stesso Osimhen prenderà una decisione sul futuro nel giro di poche settimane. Aurelio De Laurentiis ha incaricato il DS Cristiano Giuntoli di alzare l’offerta economica da proporre al giocatore pur di portato al Napoli. La società partenopea offrirà a Osimhen un contratto di 3 anni, che con i bonus, arriverà fino a 4 milioni netti a stagione. Sembra che tutto dunque si concluderà per il meglio in favore del Napoli. Ormai il Milan sembra aver perso il treno che portava proprio a Osimhen.

