Calciomercato Napoli – Arriva Pezzella se parte Koulibaly | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine dell’attuale stagione sportiva, molto probabilmente, il Napoli cederà Kalidou Koulibaly, classe 1991, difensore centrale senegalese che da sei stagioni rappresenta la colonna della retroguardia della squadra azzurra.

Nelle ultime ore sembra essersi acceso un duello in Premier League per Koulibaly, con Liverpool e Manchester City seriamente interessate ed intenzionate a presentare al club presieduto da Aurelio De Laurentiis un’offerta da capogiro. In caso di cessione di ‘KK‘, però, chi ne prenderebbe il posto sotto il Vesuvio?

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il nome cerchiato in rosso sul taccuino del direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, è quello di Germán Pezzella, classe 1991, argentino che, da tre stagioni, è punto di forza della Fiorentina ed attualmente indossa anche la fascia di capitano dei viola.

Pezzella, assistito dall'agente Martín Guastadisegno, è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2022 e, pertanto, un suo eventuale acquisto non appesantirebbe di tanto il bilancio dei partenopei.