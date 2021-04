Calciomercato Napoli – Occhi su Gudmundsson, sfida alle big d’Europa

Gudmundsson, talento svedese, è nel mirino del Napoli per il prossimo calciomercato. Occhio alla foltissima concorrenza.

Il Napoli ragiona sul futuro e dunque sul calciomercato e ha posto l'attenzione su Gabriel Gudmundsson, talento svedese classe 1999, di proprietà del Groningen. Finora ha collezionato 20 presenze e 5 assist nel campionato olandese. Numeri decisamente positivi per un terzino sinistro. Terzino però molto offensivo, visto che è in grado di giocare su tutta la fascia, compreso il ruolo di esterno o ala. Il contratto è in scadenza nel 2022 con opzione di rinnovo per un altro anno e su di lui ci sono molti top club europei, tra cui appunto il Napoli, ma anche l'Atalanta. Ci sarà da lottare.