Calciomercato Napoli – Milik via a gennaio? La decisione del giocatore

Calciomercato Napoli, la decisione di Milik

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – In casa Napoli continua a tenere banco il caso Arkadiusz Milik. Il polacco, dopo la decisione di non rinnovare il contratto, è stato messo fuori rosa da Gennaro Gattuso. In vista del mercato di gennaio c'è stato oggi un incontro tra il suo agente e la società partenopea per decidere il suo futuro. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', il summit non è servito per avvicinare le parti in vista della sessione invernale. L'attaccante avrebbe deciso di lasciare il club a parametro zero a giugno, nonostante gli Europei nell'estate del 2021: il tutto per vecchie pendenze economiche non ancora risolte. Per lasciar partire Milik, Aurelio De Laurentiis vorrebbe una cifra tra i 15 e i 18 milioni, ritenuti troppi dall'entourage del giocatore visti i soli sei mesi alla scadenza. Situazione difficile da risolvere, il futuro del classe 1994 è sempre più in bilico.