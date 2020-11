Calciomercato Napoli – Milik piace all’Inter, possibile scambio

CALCIOMERCATO NAPOLI – C’è chi ha un attaccante di troppo e chi invece ne vorrebbe tanto uno. Il Napoli si ritrova con un Arkadiusz Milik totalmente fuori dal progetto e inutilizzato, l’Inter con Antonio Conte che lamenta l’assenza di un vice di Romelu Lukaku che sia di alto livello. L’obiettivo è rimediare a gennaio e proprio il polacco classe 1994 può essere un’idea, insieme ai soliti Gervinho, classe 1987 del Parma valutato 5 milioni, e Olivier Giroud, classe 1986 del Chelsea col contratto in scadenza e valutato la stessa cifra.

Milik pure ha il contratto in scadenza e nel corso dell’ultima sessione ha rifiutato ogni destinazione, col Napoli che comunque non ha intenzione di svenderlo o lasciarlo andare alla Juventus (sua destinazione preferita) in anticipo. A costo di perderlo a zero. Stare troppo fuori, l’anno dell’Europeo, però non conviene a nessuno e a gennaio perciò si cercherà una soluzione per tutti. La valutazione è di 27 milioni, ovviamente troppi per un giocatore libero a zero tra qualche mese. Ecco perché si può pensare a uno scambio con degli esuberi nerazzurri per concludere. La prima ipotesi è Matias Vecino, classe 1991 al quale basterebbe aggiungere 11 milioni. L’alternativa sarebbe Christian Eriksen, ma a patto che il Napoli voglia sborsare anche 23 milioni almeno. Infine c’è Radja Nainggolan, al quale bisognerebbe aggiungere 17 milioni. Non è da escludere comunque che i partenopei pensino a questi giocatori anche al di là dell’operazione legata all’attaccante.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>