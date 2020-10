Calciomercato Napoli – Milik a gennaio può andare al Tottenham

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Stando a quanto riportano diversi quotidiani sportivi inglesi, Arkadiusz Milik a gennaio potrebbe approdare in Inghilterra, al Tottenham di Josè Mourinho.

Come ben sappiamo, Milik è in rotta con il Napoli, ed è stato messo fuori rosa. Con il contratto in scadenza nel giugno 2021, la società partenopea sarà costretta a “svendere” il giocatore nel mese di gennaio dopo i vani tentativi di cederlo già nel mercato estivo appena concluso. Oltre al Tottenham, su Milik ci sono diversi altri club, anche italiani.

