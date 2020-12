Calciomercato Napoli – Messi, sogno possibile? Il punto

CALCIOMERCATO NAPOLI – Da un po’ di anni i tifosi del Napoli sognano di avere Lionel Messi in azzurro. Così come era successo per Diego Maradona, il più grande di tutti dal Barcellona ai partenopei. Stessa nazionalità, stessa classe. Certo, cambia l’età: El Pibe de Oro aveva 24 anni, mentre Messi è un classe 1987 e ha dunque già 33 anni. Un sogno che è stato rispolverato da Kevin Prince Boateng, ex Milan oggi al Monza. Il ghanese coetaneo della Pulce, nonché ex compagno proprio al Barça, ha detto che non sarebbe impossibile uno scenario da film…

Messi è destinato a lasciare il Barcellona, salvo clamorosi colpi di scena: l’argentino ha il contratto in scadenza a giugno e andrà via a costo zero. Finora la sfida sembrava essere tra Paris Saint-Germain e Manchester City, ma la scomparsa di Maradona potrebbe aver acceso le fantasie da entrambe le parti.

Tuttavia, economicamente parlando, l’operazione resta praticamente impossibile. Difficile pensare che Aurelio De Laurentiis possa pagare lo stipendio ricchissimo di Messi. Eppure negli ultimi giorni in tanti hanno stuzzicato Messi su un suo passaggio al Napoli e se ci fosse un sacrificio economico del sei volte Pallone d’Oro allora tutto potrebbe cambiare.

Quando Cristiano Ronaldo è passato alla Juventus, anche il Napoli era in corsa inizialmente. Il presidente partenopeo si è fatto un po’ di conti e non ha detto immediatamente di no. L’età sarebbe la stessa: il portoghese è un classe 1985 e si è trasferito due anni fa. In quel caso, però, c’erano da pagare anche 100 milioni circa al Real Madrid.

Oggi Messi arriverebbe gratis. Inoltre, chi lo conosce bene assicura che ciò che cerca non è tanto un ricco contratto, quanto degli stimoli importanti e un ambiente in cui rendere al meglio. Oggi prende circa 40 milioni netti, davvero troppi, ma potrebbe ridurre le pretese e il Napoli potrebbe anche sfruttare il Decreto Crescita per aggiudicarselo.

In sostanza, l’operazione resta difficilissima, ma se davvero entrambe le parti in causa si mettessero in testa di concludere l’operazione allora tutto diventerebbe possibile. Messi allo Stadio Maradona, un sogno che può diventare realtà.

