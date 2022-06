Calciomercato Napoli – Mertens, rinnovo in dubbio: Deulofeu lo sostituirà?

Il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lontano dal Napoli: sarà Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan, a sostituire il belga?

Sarà un mercato abbastanza movimentato anche quello del Napoli, alle prese con alcuni calciatori in scadenza di contratto. Tra questi c'è Dries Mertens, il quale potrebbe lasciare in estate i partenopei dopo aver indossato la maglia azzurra per nove stagioni.