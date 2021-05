Calciomercato Napoli – Maksimovic proposto al Milan

Il Napoli saluterà Maksimovic nel prossimo calciomercato: il difensore si è proposto anche al Milan. Piace a diversi club. Le ultime notizie.

Stefano Bressi

Prima di poter programmare il prossimo calciomercato bisognerà concludere questa stagione, ma il Napoli è già certo di salutare Nikola Maksimovic. Il difensore serbo classe 1991 è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Sulle sue tracce c'è anche il Milan. I rossoneri sono però il club per eccellenza che deve capire da dove ripartire e si giocherà tutto nell'ultima giornata: se sarà Champions League o no, potrebbe cambiare tanto. Si parlerà prima dei rinnovi e poi di tutto il resto.

In difesa c'è in bilico il futuro di Fikayo Tomori. Nel caso in cui i rossoneri arrivassero nei primi quattro posti, i 25 milioni necessari per riscattare il classe 1997 inglese potrebbero arrivare dai guadagni europei. In caso contrario, potrebbe essere necessario un sacrificio, come quello del capitano Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 potrebbe partire per 30 milioni. La speranza è trattenerlo, ma ormai Tomori è la vera priorità.

Il contratto di Romagnoli è in scadenza nel 2022 e quindi la situazione potrebbe diventare davvero troppo intricata. Ecco perché la cessione, sempre senza Champions ripetiamo, potrebbe essere la soluzione. Le richieste di rinnovo sono molto alte e il Milan si guarda intorno, ma soprattutto valuta se effettivamente sia il caso di continuare insieme. Anche perché un rinforzo interessante potrebbe arrivare appunto a zero.

Nel caso in cui Romagnoli salutasse, il Milan potrebbe così gettarsi su Maksimovic a costo zero. Il saldo, tra cessione di Romagnoli e acquisto di Tomori, sarebbe così praticamente zero. Secondo Alessandro Jacobone, il difensore si è proposto al Milan a costo zero. I rossoneri non hanno detto né sì né no. Bisogna aspettare l'evoluzione degli eventi.

Bisogna però fare in fretta se si vuole puntare su di lui: ovviamente Maksimovic si è proposto anche ad altri club: all'Inter, alla Roma e alla Lazio. Vuole continuare a giocare ad alti livelli. Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.