Calciomercato Napoli – Lunedì le visite mediche di Kim Min-Jae a Roma

In seguito all'addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli si è tuffato tra le onde del calciomercato alla ricerca di un altro centrale difensivo. Giuntoli ha quindi deciso di puntare su Kim Min-Jae, centrale difensivo coreano del Fenerbahce. Inizialmente la trattativa sembrava complicata; infatti, il Rennes sembrava già essere in chiusura per il calciatore. Ma nelle ultime ore, è stato trovato l'accordo tra Napoli e Fenerbahce per 19,5 milioni di euro; al giocatore andranno 2,5 milioni fino al 2025 e nel contratto è presente una clausola rescissoria valida a partire da luglio 2024 pari a 42 milioni di euro.