Calciomercato Napoli – La Champions League per gli investimenti

Napoli, la Champions League per il calciomercato

Una vittoria molto importante per il Napoli, quella di ieri a San Siro contro il Milan. Se non era l’ultimo treno per la Champions League, ci somigliava moltissimo. I partenopei con questi tre punti hanno agganciato la Roma al quinto posto, portandosi a -6 dal Milan. Bisogna ricordare, inoltre, che il Napoli ha sempre una partita in meno e che, dunque, potenzialmente si trova già al quarto posto, a soli 3 punti dal secondo posto occupato dal Milan, a 2 dalla Juventus e a +1 sull’Atalanta. Un piazzamento in Champions sarebbe fondamentale per la squadra partenopea. Già quest’anno gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno saltato l’appuntamento con la massima competizione europea e due anni di fila senza potrebbero essere una mazzata per le casse. O meglio, renderebbe impossibile fare mercato. Un mercato che al Napoli serve moltissimo, per sistemare una squadra che ha iniziato a dare segni di cedimento. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>