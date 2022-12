Calciomercato Napoli, Romano: “Kim non andrà via a gennaio”

"Il Napoli sta preparando i documenti per Bartosz Bereszinsky come nuovo terzino destro dalla Sampdoria, poi il club si concentrerà su Kim Min-Jae e il suo contratto. Si parlerà nel 2023. Il Napoli proverà a modificare la clausola rescissoria. Kim non andrà via a gennaio". Il Napoli, quindi, proverà il massimo per trattenere il difensore coreano anche per il prossimo anno. Invece, sembrerebbe quasi scontata la sua permamenza per la seconda parte di stagione. Calciomercato Milan – Opportunità Milinkovic: occhio alla scadenza