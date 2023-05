Calciomercato – Napoli, occhio allo United: obiettivo Kim

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Manchester United, farebbe sul serio per Kim Min-Jae. Il difensore del Napoli è arrivato lo scorso anno dal Fenerbahce per 18 milioni di euro e, dopo un'annata da protagonista, ha visto schizzare alle stelle valore ed interessi delle big d'Europa. Sul coreano ci sarebbe, appunto, il forte interesse dei red devils: nel contratto di Kim c'è una clausola per l'estero valida dall'1 al 15 luglio, il cui valore varia a seconda di alcuni parametri. Ma secondo il Corriere il club inglese sarebbe disposto ad arrivare addirittura a 60 milioni di euro per rilevare il suo cartellino e portarlo in Premier League dopo solo una stagione in Serie A. LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni in vista di Milan-Inter