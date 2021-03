Calciomercato Napoli – Il ritorno di Sarri frena un acquisto del Milan

Il Milan per il prossimo calciomercato ha messo nel mirino un terzino del Napoli: è Hysaj, ma il ritorno di Sarri può cambiare tutto.

La sosta delle Nazionali in prossimità di Pasqua è da sempre un'occasione per iniziare a lavorare sul calciomercato in vista della stagione successiva e così è anche in casa Napoli e Milan. L'obiettivo è lo stesso per tutte: cercare occasioni a basso costo, ma dall'alto rendimento. Ecco perché si cercano anche occasioni a costo zero, tra i giocatori svincolati. Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro e dal Napoli dovrebbe liberarsi Elseid Hysaj, albanese classe 1994, che ha il contratto in scadenza. I rossoneri sembra stiano pensando a lui, ma il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina partenopea potrebbe cambiare tutto.