Calciomercato Napoli – Gattuso verso il rinnovo di contratto

CALCIOMERCATO NAPOLI – Come ricordato dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, è scaduto ieri il termine per esercitare la clausola rescissoria, da parte del Napoli, del contratto del tecnico azzurro Gennaro Gattuso.

Un diritto che non è stato esercitato perché Aurelio De Laurentiis, Presidente del sodalizio campano, ha molta fiducia nel lavoro di Gattuso, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ed intende proseguire con lui ancora per molto tempo. Non a caso, ADL ha avallato le richieste di Gattuso, ovvero quelle di rinnovare i contratti di Piotr Zielinski e Dries Mertens.

Gattuso, in scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno 2021, incontrerà infatti il patron del club nei prossimi giorni: obiettivo, rinnovare l’accordo per un’ulteriore stagione (scadenza 30 giugno 2022) se non, addirittura, fino al 30 giugno 2023.

Una bella notizia per Gattuso in un momento personale caratterizzato dal dolore per la scomparsa prematura della sorella Francesca.