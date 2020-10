Calciomercato Napoli – Domani visite mediche per Bakayoko: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Nessun ritorno al Milan per Tiémoué Bakayoko, il cui futuro è sempre più azzurro. Il centrocampista francese è prossimo al trasferimento nel Napoli. Domani le visite mediche, come annunciato da Gianluca Di Marzio.

Si dovevano risolvere solamente gli ultimi dettagli dell’accordo fra i club ma ora non ci sono più ostacoli e Bakayoko potrà ritrovare finalmente Gattuso. Bakayoko arriva al Napoli in prestito secco, con il Chelsea che pagherà addirittura parte dell’ingaggio. Non c’è nemmeno l’obbligo di riscatto, nessuna opzione inserita.

Un’operazione estremamente conveniente per gli azzurri. A queste “cifre”, per il Milan sarebbe stato l’ideale. Non è facilmente spiegabile tale scelta dei rossoneri, visto che si parlava da tempo della volontà del giocatore di preferire il ritorno al Milan.

