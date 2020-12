Calciomercato Napoli – Deciso il futuro di Malcuit e Ghoulam

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli sarà tra i club più attivi per quanto riguarda il mercato in uscita a gennaio. Gli azzurri devono sfoltire la rosa e soprattutto in attacco sono almeno due i giocatori destinati a lasciare: si tratta di Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, entrambi in scadenza. Ma se il polacco classe 1994 può portare fino a 27 milioni, lo spagnolo del 1985 non porterà più di 2 milioni. A sorpresa, invece, non dovrebbero andare via né Kevin Malcuit, francese classe 1991 richiesto solo in prestito; né Faouzi Ghoulam, algerino classe 1991, che al momento è l’unica alternativa sulla corsia sinistra. Quest’ultimo era anche stato accostato al Milan in passato.

