Calciomercato Napoli – Basic in entrata, Lozano in uscita

Novità di calciomercato per il Napoli, che è pronto a cambiare molto la rosa. Ecco un dentro fuori iniziale. Le ultime notizie.

Intanto, però, è in arrivo un rinforzo a centrocampo per il tecnico toscano. Tiemoué Bakayoko, francese classe 1994, finirà la propria avventura in prestito, facendo ritorno al Chelsea. Al suo posto, il Napoli è pronto a prendere Toma Basic, croato classe 1996 del Bordeaux. Il suo contratto è in scadenza nel 2022. I partenopei hanno proposto un prestito con diritto di riscatto legato al rinnovo, ma i francesi hanno rifiutato: vogliono monetizzare subito. Il prezzo è di soli 9 milioni e dunque non dovrebbero esserci grosse difficoltà.