Calciomercato Napoli – Bakayoko potrebbe salutare, parla l’agente

Il calciomercato del Napoli non prevede il riscatto di Bakayoko, che dovrebbe lasciare. Ecco le parole del suo procuratore.

Il Milan lo aveva inseguito tantissimo nel corso dello scorso calciomercato, ma alla fine se l'è aggiudicato il Napoli in prestito secco. Tiemoué Bakayoko è stato sicuramente importante nella stagione della squadra di Gennaro Gattuso, ma non ha fatto bene come ci si poteva aspettare. Il fratello e agente, Abdoulaye Bakayoko, ha parlato del suo futuro, confessando che alla fine potrebbe lasciare. Ha spiegato che molto dipenderà dalla Champions League: senza, sarà addio; altrimenti qualcosa potrebbe cambiare. Dipenderà ovviamente anche dal Napoli e dalle sue disponibilità economiche.