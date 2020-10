Calciomercato Napoli – Bakayoko arriva in Italia, visite mediche in corso

Bakayoko, affondo Napoli

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Dopo un lungo corteggiamento del Milan, che non ha trovato l’accordo con il Chelsea, il francese si è accordato con il club partenopeo, dove ritroverà Gennaro Gattuso, suo allenatore nell’esperienza rossonera di due anni fa. Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Bakayoko è sbarcato a Roma questa mattina accompagnato dall’agente Federico Pastorello e sta svolgendo, in questi minuti, le visite mediche con il Napoli.

OFFERTA DEL MILAN PER KABAK: CIFRE E DETTAGLI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>