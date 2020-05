Calciomercato Napoli – Ag. Osimhen: “Confermo l’interesse, vi spiego”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Le dichiarazioni dell’agente di Victor Osimhen sul suo futuro al Napoli. L’attaccante è da tempo accostato al club azzurro, un’operazione possibile soprattutto con le cessioni di Milik e almeno uno tra Allan e Fabian Ruiz.

Uno degli agenti di Osimhen, Ariyo Igbayilola, ha parlato ai microfoni della testata nigeriana ‘The Cable’ di un futuro in Italia del forte attaccante: “Abbiamo spiegato a Mourinho che se vuole Victor, deve vendere Kane. Con lui, sarebbe sempre in panchina, e Victor ha bisogno di giocare. L’unico club che vuole acquistare Osimhen al 100% è il Napoli, in questo momento. La decisione finale spetta al giocatore, e oltre al Tottenham anche il Newcastle si è interessato”.

E a proposito di calciomercato e Osimhen, facciamo un breve resoconto delle ultime indiscrezioni riguardanti il Milan e non solo >>>

