Calciomercato Monza – Vicino Pinamonti: all’Inter 19 milioni di euro

Carmelo Barillà

Il primo colpo per la Serie A del Monza sarà Andrea Pinamonti. Vicinissima la chiusura dell'affare con l'Inter. A riferirlo è 'Sportmediaset'. La società brianzola, promossa nel massimo campionato per la prima volta in 110 anni di storia, ha messo sul tavolo un'offerta da 19 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo e per superare la concorrenza in Italia e in Europa.

Le pretendenti per Pinamonti non mancano, a partire dalla Fiorentina, ma il blitz del Monza potrebbe risultare davvero decisivo. La scorsa stagione Pinamonti ha indossato la maglia dell'Empoli segnando 13 gol e contribuendo in maniera importante alla salvezza dei toscani. Il Monza ha le idee chiare su come muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Stroppa.

Una volta chiuso l'affare Pinamonti, Galliani vorrebbe aggiungere giocatori di qualità come Sensi a centrocampo, Romagnoli in difesa ed El Shaarawy in attacco. Al momento solo suggestioni, ma chissà che in breve tempo non possano trasformarsi in qualcosa di più.