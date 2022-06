Calciomercato Monza – Il primo colpo è Andrea Ranocchia: i dettagli

Andrea Ranocchia è il primo colpo del Monza in Serie A. I brianzoli hanno infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza con l'Inter

Andrea Ranocchia è il primo colpo del Monza per la Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza con l'Inter. La squadra di Berlusconi non vuole recitare il ruolo di semplice comparsa nel prossimo campionato. Il colpo Ranocchia, ma anche gli interessamenti per altri calciatori importanti e di esperienza lo dimostrano. Oltre a Ranocchia, rumors di mercato accostano al Monza Gollini, Candreva, Nandez, Joao Pedro, Pinamonti, Balotelli e tanti altri. I brianzoli sognano ed il primo colpo è già in cascina. Ranocchia svolgerà le visite mediche martedì per poi firmare il contratto biennale che lo legherà al Monza. A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport'. Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>