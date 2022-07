Calciomercato Monza – Occhi su Villar, Candreva e William Carvalho

Il calciomercato del Monza non si ferma: attesi nuovi rinforzi soprattutto a centrocampo e sulle fasce: occhi su Villar, William Carvalho e Candreva . Proseguono i colloqui con la Roma per lo spagnolo e c'è fiducia per la chiusura dell'operazione. Si conta di convincere anche Antonio Candreva a sposare il progetto. L'esterno della Sampdoria, infatti, ha avuto un ultimatum da Marco Giampaolo. L'ex Inter e Lazio, a breve, dovrà decidere il suo futuro. Lo riferisce La Repubblica.

Capitolo uscite. L'eroe dei playoff, Christian Gytkjaer, potrebbe lasciare il Monza in questa sessione di calciomercato. Con l'arrivo di Caprari e quello molto probabile di Petagna, sembra esserci poco spazio là davanti per il Vichingo. Lui accetterebbe un ruolo da gregario, ma con l'eventuale arrivo di un terzo colpo in attacco qualcuno va sacrificato. Il danese piace in B, anche il Genoa negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio. Altrimenti la pista estera, soprattutto in patria conserva parecchi estimatori. Lo riporta TMW.