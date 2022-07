Calciomercato Monza, si avvicina Caprari: contatti fitti tra le parti

Gianluca Caprari sarebbe vicino a vestire la maglia del Monza. Potrebbero essere decisive le prossime ore per il passaggio dell'attaccante dall'Hellas Verona ai brianzoli. Gli scaligeri hanno preso Piccoli, Djuric ed Henry per far fronte alle imminenti partenze in attacco. Non solo Caprari, infatti, potrebbe salutare, ma anche Giovanni Simeone. L'argentino è nel mirino del Napoli, qualora Petagna finisse proprio al Monza.