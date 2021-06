Calciomercato – Monza, Boateng può tornare in Germania | News

Kevin Prince Boateng, giocatore del Monza e ex calciatore rossonero, potrebbe tornare a essere protagonista in Germania

Kevin Prince Boateng potrebbe tornare a giocare in Germania. Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, il calciatore del Monza potrebbe trasferirsi all'Eintracht Francoforte o all'Union Berlino. I due club tedeschi hanno manifestato interesse per l'ex Milan e dunque sono iniziati i primi sondaggi. La sensazione è che Boateng possa tornare davvero in Germania e lasciare l'Italia dopo l'esperienza al Monza. Ecco intanto la nostra esclusiva all'agente De Santis, che ci parla del calciomercato del Milan.