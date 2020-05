Calciomercato – Milenkovic: “Interesse del Milan? Voci che fanno piacere”

MERCATO MILAN – Nikola Milenkovic si è raccontato tra presente e futuro, sviando però l’argomento mercato. Il difensore serbo della Fiorentina ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Le voci di mercato su Milan e Napoli ovviamente mi fanno piacere, ma sono della Fiorentina e il mio dovere è lavorare per aiutarla a crescere. Siamo giovani, il tempo e l’impegno sono dalla nostra parte. La trattativa per il rinnovo del mio contratto in scadenza a giugno 2022? La pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo. Cerco sempre di alzare il livello dell’asticella, ovviamente vincere trofei importanti col club e con la nazionale”. Alla Fiorentina piace molto un calciatore del Milan: possibile scambio?

