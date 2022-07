Calciomercato Milan – Ziyech vuole il Diavolo: pronto alla nuova sfida

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole vestire la maglia rossonera in questa stagione. Ecco la situazione dell'ex Ajax

Hakim Ziyech, obiettivo del Milan in questo estivo, ha detto di sì al trasferimento in rossonero. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. A Londra il fantasista marocchino, classe 1993, ha legato poco con il manager tedesco Thomas Tuchel e ha chiesto ai 'Blues' di poter andare via per giocare con continuità e riavere nuovo slancio.

Già nella passata estate di calciomercato il Milan aveva tentato di prendere Ziyech in prestito. Alla fine, però, non se ne fece nulla perché il Chelsea volle consegnare al suo allenatore una rosa più completa e competitiva possibile. Nell'ultima stagione, però, Ziyech è sceso in campo in maniera saltuaria e in Champions League, spesso, è rimasto in panchina.

Calciomercato Milan, Ziyech ha detto di sì ai rossoneri

Da qui la volontà di cambiare aria e l'assenso al trasferimento al Milan, messaggio fatto recapitare al club rossonero dai suoi agenti, per accelerare i tempi della pratica. Operazione possibile, dunque, anche se andranno prima superati alcuni ostacoli di natura economica legati allo stipendio che l'ex Ajax percepisce attualmente al Chelsea.

Ziyech a Londra prende un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il Milan punta ad un tetto di 4,5. Molto dipenderà anche dal tipo di formula che verrà adottata nell'affare. Nel caso in cui il Diavolo prendesse il giocatore in prestito secco, non avrebbe i presupposti per usufruire del Decreto Crescita.

Il Chelsea pagò Ziyech ben 40 milioni di euro nel 2020: ora potrebbero essere trovate una formula ed una cifra che convengono a tutti. Gli eccellenti rapporti tra i due club potranno risultare molto utili per arrivare al traguardo. Intanto, è già una svolta importante il fatto che il giocatore abbia espresso la volontà di legarsi al Diavolo per una nuova sfida. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>