Calciomercato Milan – Ziyech in stand-by. Ma arrivo sempre possibile

Hakim Ziyech resta sempre nel radar di calciomercato del Milan. Alternativa a Charles De Ketelaere, sì. Ma a fine sessione se ne può parlare

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché l'opzione legata al suo arrivo in rossonero potrebbe essere messa nuovamente in stand-by con la chiusura della trattativa con il Bruges per il fantasista belga Charles De Ketelaere.

Calciomercato Milan, Ziyech per ora è in sospeso

Ziyech, ai margini del progetto tecnico di Thomas Tuchel al Chelsea, ha dato segnali importanti ai rossoneri nel corso dei colloqui avuti con la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Al momento, però, il marocchino classe 1993 viene visto più come un'alternativa a De Ketelaere che come un calciatore a lui complementare.

Quindi, ha scritto il quotidiano torinese, se dovesse chiudersi positivamente la trattativa per CDK, Ziyech potrebbe uscire dai radar rossoneri. A meno che, questa la doverosa precisione, non vi siano le condizioni economiche per poterlo acquistare lo stesso, nella fase finale del calciomercato estivo.

In quel caso, però, dovrebbe verificarsi l'uscita, a destra, di uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias.