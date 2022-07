Calciomercato Milan – Ziyech si è affidato alla Roc Nation Sports

Hakim Ziyech, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, ha mollato il suo agente e tratterà il suo trasferimento con l'aiuto di RNS

Daniele Triolo

Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan, ha lasciato il suo storico agente, Mustapha Nakli, per gestire in proprio i suoi interessi. Scelta, questa, che ha comunicato nei giorni scorsi in un post pubblicato sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Instagram'.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come Ziyech, per farsi aiutare dal punto di vista tecnico in quelle che saranno le sue future scelte professionali, si sia rivolto alla Roc Nations Sports, agenzia di mediazione vicina alla nuova proprietà del Chelsea (e anche partner del Milan), che ha orchestrato il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, sponda Inter.

Calciomercato Milan, Ziyech si farà consigliare dal 'team Lukaku'

Una decisione, quella di Ziyech, suggerita proprio da Lukaku. L'agenzia Roc Nation, di cui Roc Nation Sports è la divisione sportiva, è stata fondata da Jay-Z, noto rapper e marito di Beyoncé. Negli ultimi anni la struttura ha accolto diversi talenti del calcio con l’obiettivo di valorizzare l’immagine dell’atleta a 360 gradi, sulla falsariga del modello NBA.

La storia e le modalità di operare dell’agenzia hanno quindi affascinato anche Ziyech, appassionato di rap e intenzionato a raggiungere in Italia il suo amico Lukaku in Italia, anche senza vestire la stessa maglia, ha commentato il 'CorSport'. Il Chelsea è disposto a cedere l'ex Ajax, che non ha mai instaurato un buon rapporto con il manager Thomas Tuchel, con la formula del prestito oneroso.

Il legame con Lukaku, poi, lo avrebbe messo in cattiva luce nei 'Blues', secondo quando filtra. La rottura appare quindi insanabile, tanto che il club inglese nei giorni scorsi ha fatto sapere alla stampa che Ziyech è ufficialmente in vendita. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>